Pai de Gabigol desabafa sobre protestos: ‘Cena de terror’

O aniversário de Gabigol, que completa 27 anos nesta quarta-feira (30), está sendo marcado por protestos e cobranças de torcedores. Afinal, na porta da festa do atacante na terça, rubro-negros não pouparam as críticas ao jogador e dirigentes do clube. Assim, o pai de Gabriel Barbosa, Valdemir Almeida, voltou a utilizar as redes sociais para sair em defesa de seu filho.

No dia seguinte a uma nota em conjunto com a mãe de Gabigol, Valdemir repostou um vídeo do Flamengo, em alusão ao aniversário do jogador, com um texto em desabafo. Na postagem, ele citou “cena de terror” após os protestos.

“Infelizmente, nada é suficiente. Era para ser um dia feliz, mas está sendo triste. E aqueles que criaram essa cena de terror serão responsabilizados”, escreveu Valdemir Almeida.

Protestos na festa de Gabigol

No fim da noite de terça para quarta-feira Gabigol celebrou o seu aniversário em uma casa de festas no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. O evento ficou marcado com protesto de torcedores do Flamengo que, mesmo em baixo de forte chuva, protestaram contra o cenário atual da equipe e do próprio jogador.

Convidados que chegavam ao evento foram hostilizados pelos torcedores presentes no local. Aliás, o carro de um dos convidados chegou a ter o seu retrovisor quebrado. Poucos jogadores do Flamengo foram à festa. Os volantes Gerson e Erick Pulgar foram alguns dos nomes que compareceram ao evento.

