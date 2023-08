Ajax x Ludogorets: onde assistir e prováveis escalações

Ajax e Ludogorets medirão forças mais uma vez na Liga Europa. As duas equipes, afinal, se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 15h (Horário de Brasília), na Amsterdam Arena, pelo jogo de volta das playoffs da competição. O duelo de ida terminou 4 a 1 para equipe holandesa.

Onde Assistir

O canal Star+ transmite

LEIA MAIS: Com Messi, Inter Miami tenta recuperação na Major League Soccer

Como chega o Ajax

O time chega confiante depois da goleada aplicada no primeiro jogo. A equipe holandesa, afinal, pode perder por até dois gols dentro dentro de casa para se classificar. Stejin, assim, deposita confiança nas qualidades de Brobbey e Kudus para conquistar mais um resultado positivo nesta temporada.

Como chega o Ludogorets

O clube vai em busca de uma vitória histórica em Amsterdam para conseguir uma classificação heroica. O time, afinal, precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar diretamente na competição. A equipe búlgara, aliás, está no sexto lugar do campeonato nacional e protagonizou uma goleada diante do Beroe por 5 a 0 no último domingo (27).

Ajax x Ludogorets

Jogo de volta das playoffs da Liga Europa

Data: 31/8/2023, às 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena Amsterdam (HOL)

AJAX: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Salah-Eddine; Tahirovic, Van den Boomen; Borges, Kudus, Bergwijn; Brobbey. Técnico: Stejin.

LUDOGORETS: Sluga; Witry, Verdon, Sundberg, Heister; Goncalves, Piotrowski, Yordanov; Tekpetey, Seco, Despodov. Técnico: Petev Bodganov.

Árbitro: Ivan Kružliak (SVK)

Auxiliares: Branislav Hancko e Ján Pozor (SVK)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.