Dado Cavalcanti integrará comissão técnica de Diniz na Seleção

O técnico Dado Cavalcanti, do América-RN, fará parte da comissão técnica de Fernando Diniz na Seleção Brasileira. Ele será um dos auxiliares de Diniz, que já conta com Eduardo Barros, seu companheiro no Fluminense. O convite para Dado Cavalcanti surgiu ainda em julho, mas o treinador preferiu não externar em razão do momento vivido no América-RN, rebaixado à Série D.

Segundo o “ge”, a expectativa é que Dado Cavalcanti desembarque no Rio de Janeiro na sexta-feira. Ele está em Natal resolvendo detalhes burocráticos. No domingo, viaja para Belém no Pará, já com a Seleção, para a partida contra a Bolívia.

Dado Cavalcanti e Fernando Diniz foram colegas de turma durante estudos e cursos presenciais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Aliás, a convocação do treinador pernambucano faz parte de uma comissão técnica flexível de Diniz na Seleção. Assim, nas próximas convocações, ele deve chamar, além dos jogadores, outros nomes para integrar a comissão.

Dado Cavalcanti no América-RN

Dado tem contrato com o América-RN até o fim de novembro. No entanto, como o calendário da equipe deste ano terminou, com o rebaixamento da Série C para D, a equipe não tem jogos até o fim do vínculo.

