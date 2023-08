Nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), o Botafogo buscará a sua vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Para isso, precisa passar pelo Defensa Y Justiça, na Argentina. É a partida de volta das quartas de final (na ida, no Rio, 1 a 1) e está tudo em aberto. para acompanhar tudo o que rolar desta partida, não deixe de conferir a transmissão da “Voz do Esporte”. A cobertura começa bem antes, com um pré-jogo que se inicia às 17h30 e que terá o comando e a transmissão de Diego Mazur.