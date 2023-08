Palmeiras x Deportivo Pereira/COL, ‘AO VIVO’, com a Voz do Esporte, às 20h

Após golear o Deportivo Pereira, na Colômbia, por 4 a 0 no jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores, o Palmeiras volta a campo na noite desta quarta-feira (30/8) para enfrentar o rival pela volta. Às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque o Verdão deve ratificar a sua classificação à semifinal (que será contra um argentino, Boca Juniors ou Racing). Para acompanhar todos os detalhes da partida, a VOZ DO ESPORTE programou uma grande cobertura. Ela começa às 20h sob o comando e a narração vibrante de Ennio Ricanelo. Quer conferir? É só clicar aqui embaixo:

Além da narração de Ennio Ricanelo, a cobertura da “Voz do Esporte” conta com os comentários de Diogo Martin e as reportagens de Igor Pagliuso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.