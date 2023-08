Tribunal de Justiça mantém interdição de São Januário, estádio do Vasco

O Vasco teve uma derrota na Justiça nesta quarta-feira (30), no Dia D para a tentativa de reabertura de São Januário. Com isso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) manteve a interdição do estádio, que está fechado há 69 dia, em virtude dos incidentes no revés contra o Goiás. No entanto, o clube carioca poderá recorrer da decisão no Supremo Tribunal de Justiça, em Brasília, para tentar o retorno da torcida ao local.

Durante a decisão, a relatora desembargadora Renata Cotta e o desembargador Carlos Santos de Oliveira foram contrários à liberação da presença da torcida na Colina Histórica. Por outro lado, a desembargadora Andréa Pacha se mostrou favorável ao fim da interdição.

O julgamento foi realizado pela Segunda Câmara de Direito Privado em sessão presencial na sede do tribunal, no Palácio da Justiça, Centro do Rio. Vale destacar que os portões de São Januário estão fechados para a presença do público desde o dia 22 de junho, quando a equipe perdeu para o Goiás, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, houve uma confusão generalizada, que acarretou a interdição.

+ Críticas, abaixo-assinado e até STF: a luta do Vasco para reabrir São Januário

DECISÃO DESFAVORÁVEL

O desembargador Fernando Foch, presidente da sessão, salientou do julgamento o que “emociona ou não”, assim como citou o número de moradores de rua doe estado como Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, destacou que há um processo do Vasco e teceu ameaças a quem se comportasse “como uma arena” no tribunal.

“Devo dizer que isso não é uma arena, as emoções que fiquem numa arena. Exijo compostura ” disse o Desembargador na abertura da sessão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.