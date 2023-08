Festa de Gabigol: sem dirigentes, poucos jogadores e protestos

A festa de comemoração dos 27 anos de Gabigol foi o principal assunto dos rubro-negros nas últimas horas. O evento que começou no fim da noite de terça-feira (29), na Zona Oeste do Rio, contou com a presença de poucos jogadores do Flamengo, mas com muito protesto do lado de fora. O esquema de segurança foi reforçado e incluiu tiros de bala de borracha para afastar manifestantes.

Segundo informações do jornalista Bruno Braz, Gerson, Filipe Luís, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Léo Pereira foram os jogadores do Flamengo que compareceram na festa de Gabigol. David Luiz, um dos jogadores mais experientes do elenco, não foi ao evento. Enquanto Gabigol celebrava o seu aniversário, o zagueiro postou foto brincando de baralho com o seu filho.

Assim, a lista dos jogadores que não foram ao “O poderoso Gabi” conta com: Pedro, Thiago Maia, Everton Cebolinha, Ayrton Lucas, Santos, entre outros.

Nenhum dirigente do Flamengo foi ao evento

Com relação conturbada com Gabigol, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, não esteve na comemoração do camisa 10. No entanto, não foi apenas Braz que foi ausência entre os dirigentes. Bruno Spindel, Fabinho, Juan e até o presidente Rodolfo Landim também não compareceram ao evento.

Sem membros da comissão técnica de Sampaoli

A festa de Gabigol também não contou com nenhum membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli, incluindo o treinador argentino.

Convidados hostilizados

Conforme vídeos que circulam as redes sociais dos torcedores do Flamengo, convidados de Gabigol foram hostilizados na entrada da festa. Uma mulher, inclusive, foi, por diversas vezes, chamada de “piranh*”. Xingamentos também foram direcionados a outros convidados. Aliás, o carro de um dos convidados chegou a ter um retrovisor quebrado por manifestantes.

Gabigol veta de celulares

Segundo o jornalista Bruno Braz, os celulares dos convidados foram vetados na festa. Aliás, essa é uma prática um tanto quanto comum entre as celebridades. Assim, não há imagens ou vídeos da comemoração até o momento.

