Júnior Caiçara é apresentado e vai as lágrimas: ‘Significa muito’

O Santos apresentou na tarde desta quarta-feira (30) o lateral-direito Júnior Caiçara. O jogador de 34 anos, que estava livre no mercado, assinou com o Peixe até o fim do Campeonato Brasileiro deste ano. Ele estava sem clube desde que deixou o Istanbul Basaksehir, da Turquia e acertou sem custos com o clube brasileiro.

Em sua apresentação, Caiçara não conseguiu conter as lágrimas ao vestir a camisa do Santos. O lateral falou do significado de chegar ao clube do coração e disse estar pronto para contribuir com o time e com o técnico Diego Aguirre.

“Estou muito feliz, dá até vontade de chorar. Eu vivi a vida inteira quase fora do Brasil e hoje eu tenho certeza que estão todos muito felizes. Quero agradecer aos torcedores pela recepção calorosa que me deram. Eu sei o que significa esse momento para o Santos, e eu vou me doar ao máximo, sei que tem gente me cobrando pelo tempo parado e espero poder contribuir, dar resultado e tirar o time dessa situação. Acho que desde a chegada do Aguirre o trabalho vem sendo bom, o time vem mostrando evolução e vai evoluir ainda mais” disse Júnior Caiçara.

Sobre os sentimentos aflorados que o ala estava, ele explicou sua relação com o clube, a cidade, e a sua família, que são santistas roxos.

“É um pouco de toda emoção, sempre sonhei em jogar, sou daqui, cresci aqui, e vestir essa camisa significa muito. Jogador que veste essa camisa tem que se sentir emocionado, sim, é uma camisa pesada e muito grande, eu preciso trabalhar e responder dentro de campo, e tenho certeza que estou para ajudar e é isso”, completou o reforço.

Caiçara explica como pode jogar no Santos

Por fim, Júnior Caiçara comentou também sobre as características em campo. Ele já está registrado no BID e pode estrear com a camisa do Santos, no próximo jogo da equipe, no Campeonato Brasileiro.

“Eu me coloco como um lateral mais ofensivo, mas o futebol de hoje exige que o lateral ataque bem e defenda melhor ainda. Venho evoluindo meu nível de futebol, não só em atacar, mas na defesa também. Espero atacar tão bem e defender melhor ainda para ajudar o Santos neste momento”, finalizou o jogador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.