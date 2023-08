Manchester City acerta contratação de Matheus Nunes

O Manchester City está perto de anunciar a contratação do meio-campista Matheus Nunes, do Wolverhampton. O time de Pep Guardiola acertou a contratação do luso-brasileiro de 25 anos, segundo a imprensa britânica, e a confirmação deve acontecer nos próximos dias.

De acordo com o portal “The Athletic”, o City vai pagar 55 milhões de euros (R$ 292 milhões) aos Wolves, valor abaixo do que a os Lobos queriam receber inicialmente. Matheus Nunes, inclusive, já tinha um acordo com o time de Manchester há alguns dias.

O meio-campista chega como plano B do Manchester City para o setor. O clube havia tentado a contratação de Lucas Paquetá na janela de transferência, mas o negócio ruiu. O jogador do West Ham passou a ser investigado por uma possível participação num esquema de apostas esportivas, encerrando as conversas.

Matheus Nunes nasceu no Rio de Janeiro, mas nunca atuou no futebol brasileiro. O jogador foi morar morar em Portugal quando tinha 13 anos e passou por Ericeirense, Estoril e Sporting. Quando atuava no time de Lisboa, aliás, o meio-campista foi alvo do City. Em abril do ano passado, o jornal “A Bola” afirmou que Guardiola monitorava o jogador. O técnico catalão, inclusive, já elogiou o atleta publicamente.

“O Sporting é uma equipe fantástica. São campeões de Portugal, e em Portugal tem Porto e Benfica. Sei bem o quão bons eles são, como tocam a bola… O Matheus Nunes, por exemplo, eu diria que é um dos melhores jogadores do mundo neste momento”, disse Pep antes do City enfrentar o Sporting na Champions League 2021/22.

