Wanderson, do Inter, prefere o Fluminense na semifinal

Dizem que time que quer ser campeão não deve escolher adversário. Mas o atacante Wanderson, do Internacional, fugiu deste clichê e afirmou que prefere enfrentar o Fluminense na semifinal da Copa Libertadores. O Colorado, sua equipe, conseguiu a classificação de maneira antecipada ao bater o Bolívar, nesta terça-feira (29), pelo placar de 2 a 0.

Wanderson, entretanto, condicionou sua escolha pelo Fluminense ao fato do Inter jogar a segunda partida em casa. Afinal, caso o Olímpia seja o classificado nesta quinta, é o time paraguaio que terá a vantagem de decidir como mandante. Assim, o camisa 11 considera que jogar diante do Tricolor pode ser melhor, pois os colorados sempre levaram vantagem quando o segundo jogo foi no Beira-Rio:

“Em todos os jogos que decidimos em casa, nós levamos. Com apoio da torcida, crescemos muito mais. Podendo decidir em casa, se for nesse caso escolho o Fluminense, com certeza. Mas não temos preferência, na Libertadores tem muitos adversários difíceis, encaramos vários. Nosso objetivo é um só, independente de quem vier teremos o mesmo foco, entrar como se fosse uma final.

O confronto entre Olimpia e Fluminense é nesta quinta, às 21h30, em Assunção.

