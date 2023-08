Barcelona: saída de jogadores pode facilitar chegada de João Félix

A imprensa espanhola destaca nesta quarta-feira (30), as possíveis saídas de Clément Lenglet e Ansu Fati do Barcelona. Dessa maneira, as especulações sobre a chegada de João Félix ao clube também aumentaram. De acordo com informações recentes, o zagueiro está perto de um empréstimo ao Aston Villa, com o clube inglês disposto a pagar seu salário integral. Essa transferência pode abrir espaço na folha salarial do Barcelona e facilitar a aquisição do jogador português, visto como um grande desejo do presidente do clube catalão, Joan Laporta.

Por outro lado, Ansu Fati também considera uma transferência, com o Tottenham sendo o possível destino, de acordo com informações da imprensa espanhola. Caso Fati deixe o Barcelona, isso poderia aliviar ainda mais as restrições financeiras do clube, o que também facilita a vinda de João Félix. A situação salarial no Barça é um fator crucial devido ao fair-play financeiro da liga espanhola, que requer ajustes para inscrever novos jogadores.

Portanto, a combinação das movimentações de mercado, com Lenglet e possivelmente Fati de saída, poderia criar um cenário propício para trazer João Félix para reforçar o time comandado pelo técnico Xavi.

Outro reforço perto do Barcelona

Fora dos planos do técnico Pep Guardiola no Manchester City, João Cancelo vai ser negociado pelo clube inglês nesta janela. Além disso, o lateral-direito, inclusive, já estaria apalavrado com o Barcelona. Dessa maneira, o lateral-direito aguarda que os culés recebam o pagamento de uma prestação de 20 milhões de euros, por venda de parte da ‘Barça Studios’, para viajar até a Catalunha e assinar contrato com o Barça.

Ou seja, as possíveis saídas de Lenglet e Ansu Fati também facilitam a chegada de João Cancelo ao clube catalão.

HIstórico de João Félix

Quatro anos se passaram e João Félix não se adaptou ao Atlético de Madrid. Recentemente, passou por um empréstimo curto no Chelsea, mas também não impressionou. Em julho deste ano, declarou seu interesse em vestir a camisa do Barcelona.

Nesta temporada, o Atlético de Madrid disputou três partidas pelo Campeonato Espanhol, incluindo um incrível 7 a 0 no Rayo Vallecano, nesta segunda-feira, mas João Félix não entrou em campo, apesar de ter sido relacionado. Aliás, durante a partida contra o Granada, o atacante acabou sendo vaiado pela própria torcida no Estádio Cívitas Metropolitano.

