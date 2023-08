Na Arábia Saudita, Lucas Souza fala em ‘margem para melhorar’

O meio-campista Lucas Souza marcou, no último fim de semana, o seu primeiro gol pelo Al-Faisaly (Arábia Saudita) na vitória da equipe por 2 a 0 contra o Al-Taraji, pela Division 1. O time do meio-campista brasileiro tem 100% de aproveitamento na Segunda Divisão do Campeonato Saudita após três rodadas, além de sete gols marcados e nenhum sofrido.

Reforço que chegou no início da temporada 2023/2024, o jogador com passagens no Brasil por clubes como Juventus-SP e Paraná celebrou o tento especial. Sem deixar de pontuar que, apesar da grande sequência, ele enxerga ‘margem para melhorar’:

“Agradeço a Deus pela oportunidade que ele está me dando de defender um grande clube como o Faisaly e pelo cuidado que ele tem tido comigo aqui. Iniciamos o campeonato muito bem, mas temos muita margem para melhorar ainda pois temos um timo novo e estamos nos conhecendo melhor a cada jogo. Na última partida tivemos um jogo muito difícil e, graças a Deus, tive a oportunidade de marcar o meu primeiro com com o Faisaly e ajudar a equipe com mais uma vitória.”

Para manter a sequência intacta, o próximo adversário na Division 1 será o Al Adalh, às 11h35 (de Brasília) da próxima sexta-feira (1). Para esse compromisso, além de destacar os pontos fortes exibidos pelo Al-Faisaly até o momento, ele pontuou esperar um complicado desafio no compromisso que acontecerá no Estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi

“Temos um time rápido, de muita qualidade individual também, e somos um time sólido, que sabe o que fazer em campo. Quando essa química ocorre, as coisas tem mais chance de dar certo e é isso que está acontecendo. Agora, temos um jogo difícil, fora de casa, contra um adversário direto. Se Deus quiser, iremos manter o zero atrás e continuar marcando na frente para sair com a vitória e dar sequência nessa boa fase que estamos vivendo.”

Com vasta experiência no futebol internacional, Lucas Souza está em sua segunda temporada consecutiva no Oriente Médio após defender o Al Khaleej, também da Arábia Saudita, por um ano. Antes disso, o jogador de 33 anos acumulou passagens por clubes como Moreirense, Tondela (ambos de Portugal), APOEL e AEL Limassol (ambos do Chipre), Changchun Yatai e Beijing Guoan, os dois últimos da China.

