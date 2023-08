Serginho Chulapa tem imóvel desapropriado por dívida

Ídolo e maior artilheiro do São Paulo, o ex-jogador Serginho Chulapa sofreu uma dura derrota nos últimos dias. Ele teve um de seus imóveis tomados pela justiça, por causa de dívidas com o Condomínio Edifício Goya, no bairro de Vila Olimpia, em São Paulo, no valor total de R$ 725 mil.

O apartamento está avaliado em R$ 605 mil, portanto, um valor menor do que o devido por Chulapa. A dívida de Serginho é referente à despesas condominiais, acompanhada de juros e correção monetária. Não cabe mais recurso no processo. O imóvel será dado ao próprio condomínio.

A decisão, porém, foi tomada pelo juiz Renato de Abreu Perine, 42ª Vara Cível de São Paulo. O condomínio, afinal, alega que Chulapa não pagava as taxas desde 1996. Já o ex-jogador afirma que saiu do local em 1994, quando se separou. Assim, a ex-mulher dele ainda mora no local, junto com os filhos de Chulapa. Serginho destaca também que, assim que soube das dívidas, tentou negociar, mas em vão.

Serginho Chulapa, aliás, destaca que o apartamento sequer está em seu nome mais. Ele reforça que o imóvel é da empresa “Santa Cruz de Cabrália Empreendimentos Imobiliários”. Porém, a empresa, fundada em 1973, decretou falência antes mesmo do início do processo.

Serginho fará 70 anos

Serginho Chulapa completará 70 anos em dezembro. Ele defendeu o clube de 1973 a 1982, com um breve empréstimo ao Marília no período. Depois, o ex-centroavante passou por Santos, Corinthians, Marítimo (POR), Malatyaspor (TUR), Portuguesa Santista, São Caetano e Atlético Sorocaba.

Foram mais de 200 gols pelo São Paulo. Chulapa defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1982. Depois de aposentado, chegou a treinar o Santos em quatro oportunidades, sendo as três últimas como interino.

