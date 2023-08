Flamengo processará Marcelinho Carioca por danos morais

O Flamengo irá processar Marcelinho Carioca por danos morais após ele insultar o clube carioca no seu canal de YouTube. Afinal, segundo o ex-jogador, o São Paulo, adversário do Rubro-Negro na final da Copa do Brasil, terá que lidar com as “forças ocultas que imergem no Rio”, alegando que o time carioca será favorecido na decisão.

“O Flamengo é forte no Maracanã, mas fora também porque tem um time muito bom. O ambiente não é legal, mas as forças ocultas que imergem no Rio… Se você pula no Rio, toma banho. Mas você não pula num Rio onde tem piranha porque pode te pegar. A mordida não está lá, a mordida pode vir aqui no Morumbi”, disse Marcelinho Carioca.

“O São Paulo vai ter que jogar contra 11, contra 12 ou contra 13”, completou o jogador em outro trecho.

Advogado do Flamengo pede respeito a instituição

Aliás, após o vídeo de Marcelinho Carioca circular nas redes sociais, o Flamengo se manifestou. O vice-presidente geral do clube e também do departamento jurídico, Rodrigo Dunshee de Abranches, repudiou o ato do ex-jogador. Além disso, garantiu que ele será acionado na Justiça.

“É preciso respeitar a instituição Flamengo. Não pode uma pessoa, seja quem for, fazer graves acusações sem um mínimo de prova. Isso causa danos à reputação e à imagem do clube, e ele será acionado na justiça. Decepção um ex-atleta fazer um papel desses”, afirmou Rodrigo Dunshee de Abranches.

