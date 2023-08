Uefa Conference League: saiba onde assistir aos jogos de quinta-feira

A quinta-feira será decisiva para 44 equipes que entram em campo pelos playoffs da Uefa Conference League. Na última fase antes do sorteio da fase de grupos, os clubes do Velho Continente tentam uma vaga entre os 32 que seguirão na disputa.

Na Noruega, o AZ Alkmaar visita o Brann. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1. Na Turquia, Besiktas e Dínamo de Kiev medem forças depois dos turcos vencerem por 3 a 2 a primeira partida. O Aston Villa, porém, já entra em campo praticamente classificado. Depois de vencer o Hibernian por 5 a 0 na Escócia, só uma catástrofe tira o inglês da fase de grupos. Os três jogos terão transmissão do OneFootball.

JOGOS DO DIA

Bodo/Glimt (NOR) x Sepsi Sf. Gheorghe (ROM) – (2 x 2 na ida) – 13h

HJK (FIN) x Farul Constanta (ROM) – (1 x 2 na ida) – 13h

Breidablik (ISL) x Struga (MDN) – (1 x 0 na ida) – 13h45

Apoel (CHP) x Gent (BEL) – (0 x 2 na ida) – 14h

Brann (NOR) x AZ Alkmaar (HOL) – (1 x 1 na ida) – 14h – OneFootball

Viktoria Plzen (RTC) x Tobol (CAZ) – (2 x 1 na ida) – 14h

Twente (HOL) x Fenerbahçe (TUR) – (1 x 5 na ida) – 14h

PAOK (GRE) x Hearts (ESC) – (2 x 1 na ida) – 14h30

Adana Demirspor (TUR) x Genk (BEL) – (1 x 2 na ida) – 15h

Bate Borisov (BIE) x Ballkani (KOS) – (1 x 4 na ida) – 15h

Besiktas (TUR) x Dínamo Kiev (UCR) – (3 x 2 na ida) – 15h – OneFootball

Celje (SLO) x Maccabi Tel Aviv (ISR) – (1 x 4 na ida) – 15h

Dnipro-1 (UCR) x Trnava (SVK) – (1 x 1 na ida) – 15h

Ferencváros (HUN) x Zalgiris (LIT) – (4 x 0 na ida) – 15h

Fiorentina (ITA) x Rapid Vienna (AUT) – (0 x 1 na ida) – 15h

Partizani (ALB) x Astana (CAZ) – (0 x 1 na ida) – 15h

Rijeka (CRO) x Lille (FRA) – (1 x 2 na ida) – 15h15

Club Brugge (BEL) x Osasuna (ESP) – (2 x 1 na ida) – 15h30

Eintracht Frankfurt (ALE) x Levski (BUL) – (1 x 1 na ida) – 15h30

Aston Villa (ING) x Hibernian (ESC) – (5 x 0 na ida) – 16h – OneFootball

Légia Varsóvia (POL) x Midtjylland (DIN) – (3 x 3 na ida) – 16h

Partizan (SER) x Nordsjaelland (DIN) – (0 x 5 na ida) – 16h

