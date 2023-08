Grêmio negocia com Portugal dois atacantes formados na base

O Grêmio está negociando dois dos seus atacantes: Zinho e Pedro Clemente, ambos formados na base do clube, estão com acordos firmados para o futebol português. No entanto, o destino do primeiro deverá ser o Portimonense. O clube terá opção de compra ao final do período de um ano.

Pedro Clemente deve ir para o Torrense. Ele, afinal, é o artilheiro do clube na conquista do título gaúcho sub-20. Porém, pelo acordo com os portugueses, o Tricolor ainda ficará com 50% dos direitos do jogador, que nem sequer atuou como time principal.

Ao contrário de Pedro Clemente, o atacante Zinho já disputou jogos do Campeonato Gaúcho pelo time profissional. Ele entrou em 17 partidas do Grêmio e o técnico Renato gaúcho o cogitou no time principal. No entanto, perdeu espaço depois da janela de transferências.

Grêmio faz jogo-treino com o Monsoon

O grêmio, contudo, participou nesta quarta-feira (30) de um jogo–treino no CT Luiz Carvalho. A partida, no entanto, foi contra o Monsoon, clube da zona sul de Porto Alegre. Renato Gaúcho comandou o time reserva na vitória por 2 a 1, gols de Lucas Besozzi e André Henrique.

Renato Gaúcho tem utilizado jogos-treinos para dar ritmo de jogo para alguns jogadores. Luan e Iturbe foram escalados para estes jogos e correspondem bem. O time que entrou em campo foi formado por Caíque; Fábio, Bruno Uvini, Bruno Alves e Reinaldo; Bitello, Galdino, Iturbe, Luan e Lucas Besozzi; André Henrique.

O treinador seguirá, nesta quinta-feira (31) a preparação do time para a partida contra o Cuiabá, domingo, às 11h, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

