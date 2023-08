CBF anuncia saída da técnica Pia Sundhage

A sueca Pia Sundhage não é mais a treinadora da Seleção Brasileira feminina. Em comunicado na tarde desta quarta-feira (30), a CBF anunciou o desligamento da técnica de 63 anos. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, agradeceu Pia e membros da sua comissão técnica pelo trabalho na Canarinho.

“Encerramos a partir de hoje o trabalho de Pia com a CBF. Quero agradecer a ela e a todos aqueles que conviveram e fizeram parte da comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que participou da Copa do Mundo Feminina FIFA 2023 . Pia trouxe também, nesse período de 2019 até aqui, um trabalho que, para a CBF e para o futebol brasileiro como um todo, foi muito importante. Desejamos a ela, em seus novos desafios, todo o sucesso”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Pia Sundhage estava na Seleção Brasileira desde julho de 2019. Dessa forma, a sueca dirigiu a equipe em 57 jogos, com 34 vitórias, 13 empates e dez derrotas. Ou seja, com 67% de aproveitamento. Aliás, o grande destaque do trabalho de Pia na Seleção foi a conquista da Copa América de 2022, em que o Brasil foi campeão invicto, sem sofrer nenhum gol.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.