Chelsea vence time da quarta divisão e segue na Copa da Liga Inglesa

O Chelsea segue vivo na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, os Blues receberam o Wimbledon, da quarta divisão nacional, e venceram por 2 a 1, de virada. Os visitantes saíram na frente com James Tilley, mas Madueke e Enzo Fernández fizeram para a equipe de Stamford Bridge.

Com o resultado, o time de Mauricio Pochettino se garante na fase de 16 avos de final. O adversário será definido por sorteio pela Liga de Futebol Inglesa (EFL).

As equipes foram para o intervalo empatando em 1 a 1, com gols iguais Tilley abriu o marcador aos 19 minutos em cobrança de pênalti. Em chute forte no meio, ele não deu chances para Robert Sánchez. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Madueke empatou na mesma moeda. Ele deslocou o goleiro para deixar tudo igual.

O Chelsea, que dominou a etapa inicial, seguiu mandando na partida no segundo tempo. Aos 27 minutos, sete minutos após entrar em campo, Enzo Fernández marcou o gol da classificação. O argentino aproveitou erro da defesa e bateu de fora da área para estufar as redes.

Os Blues voltam a campo no sábado, pela Premier League, diante do Nottingham Forest. A partida, mais uma vez, acontecerá no Stamford Bridge. Pela League Two, a quarta divisão inglesa, o Wimbledon encara o Newport, fora de casa, também no sábado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.