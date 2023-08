Royal Antwerp faz história na Liga dos Campeões

Campeão belga, o Royal Antwerp fez história nesta quarta-feira (30/8). Ao vencer com o AEK Athens, na Grécia, por 2 a 1, conseguiu, pela primeira vez, a classificação para a fase de grupos da Champions. Foi um resultado justo contra um rival que no papel era mais qualificado, mas que parou azarões, que também venceram na ida (1 a 0). Os belgas apenas uma vez jogaram a Champions, mas no formato antigo, em 1956/57. Porém, caíram ainda na primeira fase para o Real Madrid.

Os gols foram no primeiro tempo. O Antwerp saiu na frente com Kerk e o argentino Sérgio Araújo empatou para os donos da casa. Mas, nos acréscimos, Balikwisha fez o gol da vitória. Agora, os belgas apenas aguardam o sorteio dos grupos da Champions, que será nesta quinta-feira. Mas o AEK, atual campeão grego, não fica de mãos abanando. Ao menos vão jogar a fase de grupos da Liga Europa.

Antwerp sai na frente

O AEK vinha de derrota em casa e precisava vencer por um gol para levar para os pênaltis, ou dois para avançar diretamente. Mas, embora tivesse amplo domínio no primeiro tempo (60%) e mais finalizações (9 a 7), a verdade é que nos primeiros 45 minutos, nada de emocionante ocorreu, com os times acertando apenas uma bola no alvo, cada, e sem grande perigo.

Assim, as emoções ficaram para o segundo tempo. Só que o AEK, mesmo tentando aproveitar qualquer espaço para chutar a gol, não levava perigo. Bem diferente do time visitante. Aos 22, Muja recebeu livre na pequena área, sem goleiro. Mas tentou fazer de letra e a bola saiu. Inacreditável FC. Mas, pouco depois, aos 28, numa lateral rapidamente cobrada pela esquerda Balikwisha cruzou e Kerk abriu o placar.

AEK marca, mas belgas vencem

Nos minutos finais, o Antwerp se fechou de vez na defesa. Foi um erro. O AEK passou a pressionar e, aos 44, o espanhol Sérgio Araújo aproveitou um cruzamento da direita e empatou o jogo. Os acréscimos foram dramáticos, com os gregos em cima atrás de um gol salvador. Mas o Antwerp não só se fechoiu bem como, em contra-ataque, fez o segundo gol, com Balikwisha E fez história.

Playoffs da Champions (jogos de volta)

29/8 (terça-feira)

Young Boys /SUI 3×0 Maccabi Haifa/ISR (ida 0x0) -Young Boys classificado

Panathinaikos/GRE x Braga/POR (ida, Braga 2×1) – Braga classificado

Galatasaray/TUR 2×1 Molde/NOR (ida, Galatasaray 3×2) – Galatasaray classificado

30/8 (quarta-feira)

AEK/TUR 1×2 Royal Antwerp/BEL (ida, Antwerp 1×0) – Royal Antwerp classificado

Copenhague/DIN 1×1 Raków/POL (ida, Copenhague 1×0) – FC Copenhague classificado

PSV/HOLx Rangers/ESC (ida, 2×2)

