PSV atropela Rangers e está classificado para fase de grupos da Champions

O PSV está classificado para a fase de grupos da Champions. O clube holandês conseguiu se impor dentro de casa e goleou o Rangers por 5 a 1, nesta quarta-feira (30), e garantiu a vaga na principal competição de clubes do planeta. Ismael Saibari, com dois gols marcados, e o veterano Luuk de Jong, com um gol e uma assistência, foram os destaques do triunfo no Philips Stadion, em Eindhoven. Além disso, Joey Veerman e Goldson, com gol contra bizarro no fim, completaram a goleada. Pelo lado do time escocês, James Tavernier anotou o gol de honra. Dessa maneira, os holandeses avançam pela última etapa dos playoffs com placar agregado de 7 a 2. O Rangers, por sua vez, vai para a fase de grupos da Liga Europa.

Além disso, na última edição da Champions, em 2022/23, Rangers e PSV também se enfrentaram nesta fase dos playoffs do torneio. Na ocasião, os escoceses levaram a melhor e eliminaram os holandeses depois de um 3 a 2 no agregado (2 a 2 na ida e 1 a 0 na volta). Ou seja, a vitória nesta quarta-feira serviu como uma epécie de revanche para o clube holandês, que agora espera pelo sorteio oficial da fase de grupos.

PSV x Rangers

O PSV fez um bom primeiro tempo e conseguiu se impor com o apoio de sua torcida. Após uma pressão inicial, os holandeses abriram o placar com Ismael Saibari, aos 35 minutos. Enquanto os donos da casa finalizaram 10 vezes na primeira etapa, o time escocês chegou apenas uma vez ao gol adversário. Assim, a vantagem simples foi pouco para a grande produtividade do clube holandês.

Na volta do intervalo, o PSV tentou repetir a estratégia e levou perigo. Dessa maneira, os donos da casa ampliaram a vantagem aos oito minutos, após boa jogada coletiva. De Jong aproveitou bom cruzamento para dar assistência para o segundo gol de Saibari no jogo, que teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede. O Rangers, por sua vez, demorou para reagir, mas diminuiu aos 19 minutos, com James Tavernier. No entanto, apenas dois minutos depois, Luuk de Jong confirmou a boa atuação com gol de cabeça. Além disso, quando o placar já parecia definido, Joey Veerman anotou o quarto. Mas, o lance bizarro ficou para a reta final, quando Goldson foi dar um passe para o goleiro e fez um gol contra lamentável para o torcedor escocês. Placar final 5 a 1.

Playoffs da Champions (jogos de volta)

29/8 (terça-feira)

Young Boys /SUI 3×0 Maccabi Haifa/ISR (ida 0x0) – Young Boys classificado

Panathinaikos/GRE 0x1 Braga/POR (ida, Braga 2×1) – Braga classificado

Galatasaray/TUR 2×1 Molde/NOR (ida, Galatasaray 3×2) – Galatasaray classificado

30/8 (quarta-feira)

AEK/TUR 1×2 Royal Antwerp/BEL (ida, Royal Antwerp 1×0) – Royal Antwerp classificado

Copenhague/DIN 1×1 Raków/POL (ida, Copenhague 1×0) – FC Copenhague classificado

PSV/HOL 5×1 Rangers/ESC (ida, 2×2) – PSV classificado

