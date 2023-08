Dorival e o seu trio ofensivo contra a LDU: Luciano, Lucas e Calleri

O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, concluiu nesta quarta-feira (30), o treino antes da partida contra a LDU, quinta-feira (31), às 19h, no Morumbi. A partida de volta será válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida o Tricolor foi derrotado por 2 a 1.

O zagueiro Beraldo, porém, que se recupera de entorse no tornozelo esquerdo, não treinou. Ele se contundiu na partida de ida, em Quito. No entanto, o técnico Dorival Júnior, contará com os seus principais jogadores do ataque. Ele deverá escalar a linha de frente com Luciano, Lucas Moura e Calleri.

Beraldo, Caio Paulista, Erison, Patryck, David, Galoppo, Ferraresi, Diego Costa e Igor Vinicius continuam fora da equipe. O meia colombiano James Rodríguez, entretanto, ficará no banco como opção do treinador. No último treino que antecedeu a partida contra a LDU, o técnico Dorival Júnior comandou um tático e um trabalho técnico de finalizações.

Afinal, para o São Paulo passar às semifinais da Copa Sul-Americana, o time tem de vencer a LDU por mais de um gol de diferença. Vitória tricolor por um gol, entretanto, levará a decisão para a disputa de pênaltis.

‘Quarteto mágico’: o sonho de Dorival

No entanto, o que o torcedor são-paulino quer mesmo ver é a atuação do quarteto mágico do São Paulo, formado por Calleri, Luciano, James Rodríguez e Lucas Moura. No entanto, Dorival Júnior tem sempre comentado que é preciso ter calma para ver os quatro juntos em ação.

“Temos que ter calma , tudo vai ser construído com tranquilidade. Estamos em busca do melhor condicionamento para todos. São jogadores com características muito próximas, semelhantes. Perdemos um pouco de profundidade quando todos estão juntos. Mas temos que trabalhar para que isso não seja um empecilho”, disse Dorival após a partida de ida contra a LDU.

