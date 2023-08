Copenhague elimina campeão polonês e vai à fase de grupos da Champions

Os dinamarqueses do FC Copenhague estão classificados para a fase de grupos da Champions 2023/24. Na tarde desta quarta-feira (30/8) no Estádio Parken, empataram com os poloneses do Raków, 1 a 1 na partida de volta dos playoffs. O time da casa saiu na frente com um gol sensacional do zagueiro Vavro no primeiro tempo. Mas cedeu o empate no fim, gol de Zwolinski. Passou sufoco, mas segurou o resultado que o classificava. Afinal, venceu na ida (por 1 a 0).

Com a classificação, o Copenhague repete a temporada passada e avança para a fase de grupos, que terá o seu sorteio nesta quinta-feira. Já o Raków, campeão polonês, terá de se contentar em jogar a Liga Europa.

Nos 45 minutos iniciais, o Copenhague ficou um pouco mais recuado, já que o tival precisava da vitória. Assim, arriscou alguns contra-ataques. Terminou a etapa com um pouco menos de posse (49%) mas bom número de finalizações, 5 a 2. Porém, apenas uma bola foi na direção do gol. E entrou. Aos 35, o time dinamarquês avançou pela direita. A zaga rechaçou o cruzamento, Mas, na intermediária, bem longe do gol, Vavro pegou, ajeitou e mandou dali mesmo, num gol sensacional.

No segundo tempo, o Copenhague seguiu buscando contra-ataques, o português Diogo quase ampliou. Apesar de seguir dominante no meio de campo, o Raków só começou a ser efetivo quando Tudor mandou na trave. Isso acordou o time visitante, que ficou em cima e empatou aos aos 43 numa cabeça da de Zwolinski. Mas os poloneses tinhas de virar. Não conseguiram. Assim, para alegria dos quase 40 mil que lotaram o Estádio Parken, o time da casa se garantiu na fase de grupos da Champions.

Playoffs da Champions (jogos de volta)

29/8 (terça-feira)

Young Boys /SUI 3×0 Maccabi Haifa/ISR (ida 0x0) -Young Boys classificado

Panathinaikos/GRE x Braga/POR (ida, Braga 2×1) – Braga classificado

Galatasaray/TUR 2×1 Molde/NOR (ida, Galatasaray 3×2) – Galatasaray Classificado

30/8 (quarta-feira)

Copenhague/DIN 1×1 Raków/POL (ida, Copenhague 1×0) – Copenhague classificado

AEK/TUR 1×2 Royal Antwerp/BEL (ida, Antwerp 1×0) – Antwerp classificado

PSV/HOL 5×1 Rangers/ESC (ida, 2×2) – PSV classificado

