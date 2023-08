Com Alex Teixeira, Vasco chega a 29 jogadores utilizados com Ramón Díaz

Bastou a falta de espaço de Alex Teixeira chamar a atenção, e o técnico Ramón Díaz decidiu utilizá-lo após apenas cinco jogos no comando. A chance para o experiente meia-atacante, no segundo tempo da derrota para o Palmeiras, é mais uma prova do planejamento de rodar o elenco desde que chegou. Afinal, 29 jogadores já entraram em campo com técnico argentino. A única posição intacta é o gol, com Léo Jardim.

O ataque é o que mais teve alternativas. Dez atletas já jogaram. Por ser o setor mais concorrido, com quatro reforços (Serginho, Rossi, Ferreira e Vegetti), Teixeira vem tendo cada vez mais dificuldades de aparecer. Titular no início do Brasileirão, com Maurício Barbieri, o camisa 7 não marcou gol e foi bem apenas contra o Palmeiras, na segunda rodada, no Maracanã.

JOGADORES UTILIZADOS POR RAMÓN DÍAZ:

GOLEIRO:

Léo Jardim

LATERAIS:

Puma, Paulo Henrique, Gabriel Dias, Robson e Lucas Piton

ZAGUEIROS:

Medel, Maicon, Capasso, Miranda, Léo e Zé Vitor

MEIO-CAMPO

Jair, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Galarza, Carabajal, Paulinho e Praxedes

ATACANTES

Pec, Orellano, Serginho, Erick Marcus, Alex Teixeira, Figueiredo, Rossi, Rayan, Ferreira e Vegetti