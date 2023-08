Inter de Milão anuncia contratação de jogador do Bayern

A Inter de Milão anunciou, nesta quarta-feira (30), a contratação do lateral-direito Benjamin Pavard, que pertencia ao Bayern de Munique e foi campeão da Copa do Mundo com a França em 2018. Os clubes não divulgaram os valores da transferência, mas de acordo com informações da imprensa italiana, o francês vai render cerca de 32 milhões de euros (R$ 170 milhões) pelo jogador de 27 anos.

Pavard passou por exames médicos e assinou contrato válido por cinco temporadas. Dessa maneira, os atuais vice-campeões da Champions chegaram ao sétimo reforço na janela de transferências.

Antes da chegada de Pavard, a Inter já havia anunciado as contratações de Marcus Thuram, Bisseck, Cuadrado, Yann Sommer, Carlos Augusto e Alexis Sánchez.

O lateral-direito foi revelado nas categorias de base do Lille, da França, e teve uma passagem de três anos pelo Stuttgart, da Alemanha, antes de ser contratado pelo Bayern de Munique em 2019. Na última temporada, Pavard disputou 43 jogos com a camisa dos Bávaros, com sete gols e uma assistência.

Além disso, Pavard foi importante na campanha do título da França na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia. Ao mesmo tempo, o lateral-direito também conquistou a Liga das Nações em 2021 com a seleção francesa.

