São Paulo x LDU: escalações, arbitragem e onde assistir

O São Paulo encara a LDU nesta quinta-feira (31), às 19h, no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Tricolor perdeu a partida de ida por 2 a 1 em Quito e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar ou por um gol, para levar o embate para os pênaltis. Por outro lado, o time equatoriano vem ao Brasil jogando por um empate.

Como chega o São Paulo?

A principal novidade no time deve ser Luciano. Afinal, o atacante foi reserva na partida de ida, mas entrou e foi decisivo com uma assistência para Lucas Moura marcar o único gol do Tricolor na derrota por 2 a 1. Assim, Wellington Rato deve perder a vaga no time. Além disso, quem também deve voltar ao time é Pablo Maia. Fora da primeira partida por conta de uma virose, o volante foi titular no domingo e fica à disposição de Dorival Júnior. Por fim, Beraldo segue tratando o entorse no tornozelo esquerdo e segue fora.

Como chega a LDU?

Por outro lado, o time equatoriano tem seu plantel quase completo para o confronto. Os argentinos Maurício Martinez e Ezequiel Piovi estão 100% recuperados de lesão e estão à disposição. Contudo, Jhojan Julio, ex-Santos é quem deve fazer parceria no ataque com Paolo Guerrero, ex-Corinthians. Além disso, há dúvida sobre a escalação de Alvarado, que não vive bom momento. Neste caso, Alzugaray surge como opção imediata.

SÃO PAULO X LDU



Jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data e hora: 31 de agosto de 2023, às 19h

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor e Luciano; Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

LDU: Domínguez; Romero Padilla, Ade, Rodríguez e Quiñonez; Piovi, González Baquero, Ibarra, Alzugaray e Jhojan Julio; Paolo Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Gustavo Tejera (URU)

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.