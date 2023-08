Vasco encaminha venda de Juan Bezerra para o futebol ucraniano

O Vasco encaminhou, nesta quarta-feira (30), a venda de Juan Bezerra, artilheiro do Campeonato Carioca Sub-20, para o futebol ucraniano. Com isso, o atacante, de 20 anos, está próximo de defender as cores do PFC Oleksandria e resta apenas a assinatura do contrato. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Na última terça (29), o jogador não disputou o duelo contra o Fluminense e não ficou nem no banco de reservas. Sendo assim, os rivais empataram por 3 a 3, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil da categoria, em São Januário. O confronto de volta acontece na próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro.

A tendência é que o Vasco mantenha 30% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, o clube deve lucrar em caso de uma futura venda, segundo o portal “ge”.

Ao longo da temporada, Juan Bezerra se destacou com bons números e foi o artilheiro da última edição do Campeonato Carioca Sub-20, com nove gols marcados (média de 0,56 gols por jogo).

Nesse sentido, esteve presente em 19 partidas dos Meninos da Colina no ano, com 1444 minutos. Do mesmo modo, o jogador estava no elenco que conquistou a Copa do Brasil Sub-20 em 2020 na decisão contra o Bahia.

No início do ano, Juan esteve em campo em duas partidas do Campeonato Carioca, diante de Audax-RJ e Madureira, quando os profissionais participavam da Flórida Cup, nos Estados Unidos.

