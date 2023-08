Sorteio dos grupos da Champions: onde assistir, times e potes

Nesta quinta-feira (31/8) serão conhecidos os grupos da Champions 2023/24. O sorteio sertá às 13h (de Brasília). Os 32 concorrentes que serão divididos em oito grupos de quatro. O sorteio é dirigido. Há quatro potes por ordem de relevância do 1 (cabeças de chave e campeões de ligas imporantes e o campeão da Liga Europa) ao 4 (os menos ranqueados na uefa).

Há possibilidade de vários grupos da morte. E pode rolar uma combinação arrasadora: Bayern (Pote 1), Real Madrid (Pote 2), Milan (Pote 3), simplesmente os três maiores campeões da Champions, e o novo-rico Newcastle (pote 4)

Onde assistir ao sorteio dos grupos da Champions

Os canais TNT (canal fechado), HBO max (Streaming) e pelo SBT, mas apenas no Youtube

TIMES DO POTE 1

Campeão da Champions e Liga Europa e dos países mais bem ranqueados pelo coeficiente da Uefa

MANCHESTER CITY (Inglaterra) – Atual campeão da Champions e tricampeão Inglês

BARCELONA (Espanha) – Campeão espanhol

SEVILLA (Espanha) – Entra como o campeão da Liga Europa da temporada passada

NAPOLI (Itália) – Campeão italiano

BAYERN (Alemanha) – Campeão alemão

PSG (França) – Campeão francês

BENFICA (Portugal) – Campeão português

FEYENOORD (Holanda) – Campeão holandês

TIMES DO POTE 2

Equipes classificadas mais bem ranqueadas pelo coeficiente da Uefa

REAL MADRID (Espanha) – vice-campeão espanhol

ATLÉTICO DE MADRID (Espanha) – Terceiro colocado do Espanhol

ARSENAL (Inglaterra) – Vice-campeão da Premier League inglesa

MANCHESTER UNITED (Inglaterra) – Terceiro colocado da Premier League inglesa

INTER DE MILÃO (Itália) – Campeão italiano

BORUSSIA DORTMUND (Alemanha) – Vice-campeão do Alemão

RB LEIPZIG (Alemanha) -Terceiro colocado do Alemão

PORTO (Portugal) – Vice-campeão português

TIMES DO POTE 3

Equipes classificadas com menor ranking entre as classificadas nos potes 1 e 2

SHAKTHAR (Ucrânia) – Campeão ucraniano

RED BULL SALZBURG (Áustria) – Campeão austríaco

MILAN (Itália) – vice-campeão do Italiano

LAZIO (Itália) – Terceiro colocado do Italiano

ESTRELA VERMELHA (Sérvia) – Campeão do Campeonato Sérvio

SPORTING BRAGA (Portugal) – terceiro colocado do Português. Jogou os playoffs e eliminou o Panathinaikos/GRE

PSV (Holanda) – Vice-campeão holandês. Jogou os playoffs e eliminou o Rangers/ESC

FC COPENHAGUE (Dinamarca) – Campeão dinamarquês. Jogou os playoffs e eliminou o Raków/POL

TIMES DO POTE 4

Os classificados com os piores rankings na Uefa

GALATASARAY (Turquia) – Campeão turco. Jogou os playoffs e eliminou o Molde /NOR

REAL SOCIEDAD (Espanha) – Quarto colocado do Espanhol

CELTIC (Escócia) – Campeão escocês

NEWCASTLE (Inglaterra) – Quarto colocado da Premier League inglesa

UNION BERLIN (Alemanha) – Quarto colocado do campeonato alemão

LENS – (França) – Vice-campeão francês

YOUNG BOYS (Suíça) – Campeão suíço. Jogou os playoffs e eliminou o Maccabi Haifa/ISR

ROYAL ANTWERP (Bélgica) – Campeão belga. Jogou os playoffs e eliminou o AEK/GRE.

