Mbappé aumenta rumores sobre possível ida para o Real Madrid

Mbappé posta um emoji de bomba e agita as redes sociais nesta quarta-feira (30), nas vésperas do encerramento da janela de transferências do futebol europeu. O atacante do PSG utilizou sua conta no Instagram para postar uma música do rapper Dave, chamada “Special”, que tem a seguinte frase: “Sou um Top Boy, contratação cara como Moisés Caicedo em Londres” e aumentou os rumores sobre uma possível transferência para o Real Madrid.

Ao mesmo tempo, após a postagem de Mbappé, o cantor Tiakola, marcado pelo jogador no post, repostou a mensagem do atacante e incluiu um coração branco, interpretado pelos fãs como uma alusão ao Real Madrid.

Além do emoji de bomba, o atacante postou outro com mãos se apertando e um fogo. Assim, os torcedores também interpretaram que poderia significar um acerto com outra equipe nesta reta final da janela de transferências.

No entanto, durante entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (24), o técnico Carlo Ancelotti havia informado que o Real Madrid não iria fazer mais contratações nesta janela de transferências. Além disso, o italiano confirmou que o elenco está fechado para a temporada 2023/24.

“Não haverá mais nenhuma contratação. Posso assegurar 100%”, afirmou Ancelotti na ocasião.

