Palmeiras escalado: López é titular no primeiro jogo sem Dudu

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Deportivo Pereira (COL), às 21h30 desta quarta-feira (3), com Flaco López no ataque ao lado de Rony. Afinal, o argentino foi a escolha do técnico Abel Ferreira para substituir Dudu, que teve constatadas ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho direito.

Quem também inicia a partida é Luan, no lugar de Gabriel Menino. O zagueiro, porém, também tem sido aproveitado como volante. Imagina-se o Verdão no esquema 3-5-2, a conferir com a bola rolando.

O Verdão vai a campo com: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Marcos Rocha, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e López.

