Novorizontino assume a vice-liderança da Série B

Após duas derrotas seguidas, o Novorizontino voltou a alegrar a sua torcida. Nesta quinta-feira (30/8), no jogo que abriu a 26ª rodada da Série B do Brasileiro, o time, em duelo paulista, derrotou o Ituano por 2 a 0. O jogo foi no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e o time da casa fez um gol em cada tempo, com Leo Tocantins (em falha feia do goleiro Jefferson) e com Ronaldo.

O resultado levou o Novorizontino aos 45 pontos, assumindo a vice-liderança da Segundona. Já o Ituano segue estacionado no meio da tabela, com 32 pontos e apenas no 13º lugar.

Veja aqui a tabela de classificação da Série B

O Novorizontino saiu na frente numa grande falha do goleiros Jefferson. Leo Tocantins atacou pela esquerda e cruzou. Mas a bola foi na direção do gol. Seria de fácil defesa. Mas Jefferson aceitou.

Apesar de levar o gol, O Ituano tentou impor o seu jogo, aproveitando que o time da casa passou jogar mais recuado. Porém, mesmo com pouca posse (38%), o Novorizontino foi bem mais perigoso nas finalizações (15 a 8) e eficaz nos contra-ataques. Num deles, aos 38 da etapa final, Ronaldo concluiu bela jogada coletiva, recebendo na área e chutando cruzado sem chance para Jefferson.

