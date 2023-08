Para Marçal, Botafogo, contra o Defensa, ‘entrou mole e foi eliminado’

Marçal, lamentou a derrota do Botafogo para o Defensa Y Justicia por 2 a 1, nesta quarta-feira (30/8), na Argentina. O fracasso resultou na eliminação do time nas quartas de final da Sul-Americana (na ida, no Rio, 1 a 1). O lateral não escondeu o abatimento, dizendo que o time começou mal o jogo. Mas, ao empatar, parecia que conseguiria a virada. Contudo, levou um gol na etapa final e não teve forças para empatar.

Veja aqui as atuações do Botafogo contra o Defensa Y Justicia

“Abordamos mal o jogo. Entramos mole. Era jogo difícil, o treinador já tinha alertado. Eu também falei na roda. Mas não entramos tão forte como de costume. Estivemos melhor no fim da primeira parte. Porém, tomamos segundo gol e não conseguimos buscar o empate” disse marçal à “Paramount”.

E agora, o foco do Botafogo é o Flamengo

Com a eliminação, o defensor disse que o foco passa a ser o Brasileiro e, pricnipalmente o clássico de sábado contra o Flamengo, que ele considerar uma decisão.

“Fazia tempo que a gente não perdia. Mas encaramos cada jogo como algo diferente e novo, não pensando no que passou. Assim, não será diferente agora. Temos no fim de semana contra o Flamengo e vamos encarar este clássico como se fosse uma final”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.