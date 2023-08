Torcida do Paulista faz protestos contra parceria com o Palmeiras; entenda

Torcedores do Paulista realizaram, nesta quarta-feira (30), um protesto contra a diretoria do clube. O motivo se deu pela parceria esabelecida com o Palmeiras para o uso do Estádio Jayme Cintra em partidas do time feminino alviverde.

Um grupo exibiu faixas com os dizeres “Quem manda aqui é o Galo e não o Palmeiras” e “O Paulista pertence à sua torcida”, além de críticas ao presidente Rodrigo Alves devido ao vínculo entre os clubes estabelecido em fevereiro deste ano.