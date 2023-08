Messi não marca e Inter Miami fica no zero na MLS

Lionel Messi passou em branco na noite desta quarta-feira, no jogo em que o Inter Miami apenas empatou, em casa, em 0 a 0 com o Nashville, pela 26ª rodada da MLS, a liga americana. O resultado foi péssimo para o time do craque argentino, que foi apenas aos 22 pontos e segue em penúltimo lugar (14º) da Conferência do Leste. Pelo regulamento da competição, os sete primeiros colocados de cada conferência (além do Leste tem a Oeste) avançam diretamente para os playoffs. Mas o oitavo enfrenta o nono numa repescagem.

Com o resultado, o Inter Miami está dez pontos atrás do nono colocado (Chicago). Assim, mesmo restando dez rodadas para o fim da fase de classificação, a situação do time da Flórida é muito delicada.

Veja aqui a tabela de classificação da MLS

Vale citar que Messi foi contratado com a MLS já em andamento. Quando estreou, seu time estava na lanterna. O craque chegou e já foi campeão de um torneio (a Leagues Cup). Além está disso, na final da Copa dos Estados Unidos. Contudo, no principal campeonato, o Inter Miami vai mal demais. Já o Nashville está bem melhor, em sétimo lugar na Conferência do Leste, com 39 pontos.

Só Messi se salva no apático Inter

O jogo foi bem fraco, o Nashville estava preocupado em se defender e evitar que Messi tivesses espaços. Ainda assim o argentino fez as principais jogadas do primeiro tempo. Na melhor, iniciou a troca de passes que ficou sob medida para Taylor, que perdeu a grande chance do time no jogo.

No segundo tempo, foi do time visitante as melhores oportunidades. Teve um gol anulado, Mukhtar perdeu uma chance incrível e, no finzinho, o time pediu um pênalti (mão na bola). Mas, para sorte do Inter Miami, embora a penalidade fosse clara, havia impedimento no início da jogada. Messi, por sua vez fazia das suas. Cobrou uma falta com perigo e no último lance, driblou os marcadores e chutou para grande defesa de Panicco.

