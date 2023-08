Bruno Lage: ‘Perdemos. Mas fomos melhores nos dois jogos’

Após dez jogos invictos no comando do Botafogo, Bruno Lage conheceu a sua primeira derrota. E foi dolorida. Afinal, ao perder por 2 a 1 para o Defensa Y Justicia, no Florêncio Sola, em Banfield, o time caiu nas quartas de final da Sul-Americana. Para o treinador, havia motivo para um lamento ainda maior: a eliminação foi injusta. Afinal, na sua opinião, o Glorioso foi melhor tanto no jogo desta quarta-feira (30/8) quando no empate na ida (1 a 1), no Rio. E que o time cometeu falhas nos três gols que levou dos argentinos neste mata-mata.

“Tivemos muitas oportunidades e fizemos um bom jogo. No conjunto dos dois jogos contra o Defensa tivemos mais oportunidades. Mas levamos três gols, um no Rio e dois aqui, que não deveríamos ter sofrido”, disse, para completar:

“Neste jogo na Argentina, proporcionamos ao adversário duas oportunidades para que ele retomasse a bola, cruzasse e fizesse gols. Por isso lamentamos, pois saímos de uma competição sendo melhores nos dois jogos. A maneira que tomamos os gols me deixou triste. Mas assumo toda culpa, pois sou eu quem monta e escala o time”.

Bruno Lage sem tempo para lamentos

Eliminação na Sula. Mas líderança disparada no Brasileirão. Assim, apenas em mais uma frente em 2023, é hora do Fogão levantar a poeira e trabalhar pesadamente para buscar um título que persegue desde 1995. E Bruno Lage está muito confiante no poder de recuperação de um time que tem atitude e sabe que não há tempo para chorar eliminações passadas.

“Este time me deixa contente pelo trabalho, caráter e humildade que sempre mostra. Em 11 jogos, esta foi a minha primeira derrota. Mas não foi a primeira vez que o time perdeu na temporada. E sempre se recuperou. As grandes equipes não podem lamentar o que não conseguem atingir, pois não há tempo para isso. Quero dar passos em frente. E trabalhar ainda mais para ter nova sequência de bons resultados, começando na próxima partida, sábado contra o Flamengo.

