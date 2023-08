Lage pistola: ‘Se fosse o Fla jogando na Argentina, o clássico seria no sábado?’

Na coletiva desta quarta-feira (30/8) após a derrota do Botafogo para o Defensa, na Argentina, 2 a 1, que gerou a eliminação da equipe na Sul-Americana, o treinador Bruno Lage lamentou o resultado. Mas já começou a pensar no jogo deste sábado contra o Flamengo, pelo Brasileirão, que ele considera uma decisão e de grande importância psicológica por se tratar de um clássico contra o arquirrival.

Mas Lage não deixou de, mesmo de forma delicada, criticar a CBF pela marcação do duelo no sábado à noite e não no domingo. Acha estranho que o Botafogo tenha tão pouco tempo para se preparar. Isso diante de um rival que teve a semana cheia para treinos. Assim, deixou clara a sua irritação. E fez a pergunta: se o Flamengo é que tivesse no lugar do Botafogo, jogando uma partida na noite de quarta-feira, o jogo do Brasileirão seria no sábado ou no domingo?

“Na Europa, no Benfica, já tive de jogar numa quarta-feira, na Rússia, são seis horas de viagem, e no fim de semana pelo Campeonato Português. Mas a critica que faço é: por qual motivo jogarmos numa quarta à noite e temos de voltar a jogar no sábado e não no domingo? Por qual motivo um jogo tão importante e especial para a cidade, que é um Botafogo e Flamengo, é no sábado, com apenas dois dias para nossa equipe descansar? Até que ponto, se fosse o nosso adversário que estivesse jogando nesta quarta-feira, este jogo do Brasileiro seria no sábado? Não se pode pensar sobre isso, mas fica aqui aberta essa questão.”

Botafogo de Lage tem mais de 90% de chance de título

No Brasileiro, o Botafogo é líder com 51 pontos, 11 à frente do vice-líder Palmeiras. Pelas contas da UFMG, o time tem mais de 90% de chance de título. Já o Flamengo é o quarto colocado com 36 pontos. O duelo desta sábado, às 21h (de Brasília) é pela 22ª rodada do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.