São Paulo não é eliminado no Morumbi desde 2020

O São Paulo encara a LDU nesta quinta-feira (31), às 19h, no Morumbi, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para a partida, o Tricolor Paulista se apega em um retrospecto bastante positivo da sua casa. Afinal, o Soberano não é eliminado em seus domínios desde 2020.

A última vez que o Tricolor viveu uma decepção no Morumbi, foi para o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil de 2020. Naquela ocasião, o time dirigido por Fernando Diniz perdeu o jogo de ida, no Rio Grande do Sul, por 1 a 0, e empatou o jogo da volta, no Morumbi, por 0 a 0. Contudo, vale ressaltar que o Cícero Pompeu de Toledo não recebeu torcedores neste embate, já que o jogo aconteceu em meio a pandemia.

Aliás, o ano de 2020 mostrou a falta que o torcedor do São Paulo faz no Morumbi. Além da Copa do Brasil, o Tricolor também disputou outros dois mata-mata em sua casa neste ano e acabou eliminado em todas as vezes. O Soberano perdeu para o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão, por 3 a 2. Já pela Copa Sul-Americana, o time comandado por Fernando Diniz na época, ganhou do Lanús por 4 a 3, mas como havia perdido na Argentina por 3 a 2, acabou caindo fora da competição, por conta dos gols marcados fora de casa.

De lá para cá, o São Paulo decidiu 13 confrontos eliminatórios na sua casa e saiu vitorioso em todos. As eliminações neste período foram todas fora de casa. No Paulistão deste ano, a queda ocorreu como mandante, mas no estádio do Palmeiras, contra o Água Santa.

Morumbi vem sendo trunfo do São Paulo em 2023

Aliás, o apoio da torcida vem fazendo a diferença para o São Paulo na atual temporada. Apenas neste ano, já são três classificações no Morumbi, diante de Sport e Corinthians, na Copa do Brasil, e San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana. Contra a LDU, o clube já anunciou que 44 mil ingressos já estão vendidos e a promessa é novamente de casa cheia. A expectativa é que passe novamente dos 50 mil.

Além disso, o São Paulo também decidirá a final da Copa do Brasil no Morumbi. Em sorteio realizado na segunda-feira (28), ficou definido que o Cícero Pompeu de Toledo receberá o jogo de volta da decisão onde o Tricolor Paulista encara o Flamengo. Os jogos estão marcados para os dias 17 e 24 de setembro.

