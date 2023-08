Cruzeiro traça perfil de novo treinador, mas encontra dificuldade

O Cruzeiro aparentemente já traçou o perfil que pretende contratar para substituir o técnico Pepa, demitido no início desta semana. Afinal, a Raposa tem alguns nomes no radar e já buscou contato com um treinador no futebol brasileiro.

A Raposa fez contato com António Oliveira, atualmente no Cuiabá. O técnico, todavia, descartou iniciar conversas com o time celeste e prefere cumprir seu contrato com seu atual clube. O vínculo, aliás, chama atenção, afinal, termina em dezembro de 2023. Ou seja, os mineiros teriam de esperar.

O perfil celeste será, então, de um treinador mais jovem. Assim como Pezzolano e Pepa, a ideia é buscar um técnico com este tipo de atributo. Isso, aliás, tem se tornado uma prática na Toca da Raposa.

Com esse perfil, o Cruzeiro recebeu de um intermediário o nome de Tiago Nunes, atualmente no Sporting Cristal, do Peru. A Raposa, no entanto, não se animou com um dos destaques do futebol andino e decidiu não abrir conversas.

Houve, também, uma breve conversa com Maurício Barbieri. A diretoria buscou entender as condições do técnico para um contrato curto, inicialmente até dezembro de 2023. A Raposa percebeu interesse do treinador. As conversas, no entanto, não evoluíram.

Rogerio Ceni é bem avaliado pelo Cruzeiro

O técnico Rogério Ceni é um nome que agrada pelos lados da Toca da Raposa. Todavia, dívidas da época da associação, na passagem do treinador por Belo Horizonte ainda em 2019, afastam um acordo.

