Endrick desabafa após voltar a jogar pelo Palmeiras: ‘Estou um pouco triste’

O atacante Endrick voltou a ter minutos com a camisa do Palmeiras. O jovem entrou no segundo tempo, durante o empate sem gols do Verdão contra o Deportivo Pereira, no Allianz Parque, pela Libertadores. O jogador não entrava em campo há três partidas, mas reapareceu determinado, cavou uma expulsão, teve suas chances e desabafou após o embate.

Endrick revelou que estava triste por estar recebendo poucas oportunidades. Além disso, o atacante também contou que conversou com Abel Ferreira sobre sua frequência em campo.

“Eu fico um pouco triste por não estar jogando, mas tenho que segurar um pouco isso. Tive uma conversa com o Abel e ele me tranquilizou. Não fico na azia, como ele fala, de jogar ou não. Ele fala que o importante é trabalhar”, falou Endrick, que prosseguiu.

“O Abel deu o exemplo do nosso ‘Doc’ (Gustavo Magliocca), que está nas mãos de Deus. Não temos tempo para reclamar da vida. Então, só agradeço. Ando fazendo o que gosto, que é jogar bola”, completou o atacante.

Abel viu muita pressão em cima de Endrick

A expectativa criada em cima dele se deve ao destaque que o menino teve nas categorias de base do Verdão e, claro, sua venda ao Real Madrid, da Espanha, com valores milionários. O próprio Abel Ferreira falou sobre a pressão em cima do jovem.

“Há coisas que controlamos e não. E, com ele, aconteceu tudo muito rápido. Caiu um mundo de expectativa em cima de um moleque de 17 anos. E é normal termos momentos de inspiração e não, mas temos que aprender a lidar. Tudo que ele fizer aqui, quando chegar lá no Real Madrid, vai começar do zero”, sentenciou.

Aliás, na temporada, Endrick tem sete gols em 35 jogos. Com a lesão de Dudu, o jovem tenta aparecer com uma das opções para substituir o camisa 7. O jogador é uma possibilidade de mais intensidade, diferente de Flaco López, que é mais de aproximação.

