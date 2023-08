Moscardo entra no radar do Chelsea e de outros clubes ingleses

O Corinthians vê mais uma das suas joias entrar no radar da Europa. O volante Gabriel Moscardo entrou na mira de clubes da Premier League. Aliás, um dos interessados no atleta é o Chelsea. A informação foi dada primeiramente pelo site “ge”.





Contudo, por ainda ser menor de idade (completa 18 anos em 28 de setembro), Moscardo não tem chance de deixar o Timão na atual janela. Os clubes ingleses têm até o dia 1° de setembro para realizar contratações. Sem tempo para negociações, a tendência é que o Corinthians comece a receber ofertas pelo volante no mês de dezembro.

Titular do Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, o garoto já teve o nome levado por agentes para a Inglaterra. Nos últimos dias, autorizados pelos representantes do jogador, os empresários Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian tiveram conversas com clubes da Premier League, além do Chelsea.

Por sua vez, o Timão vê um assédio muito grande no volante e sabe que perder o jogador no final do ano é uma possibilidade real. A ideia do Corinthians era contar com Moscardo por mais tempo, pensando no aspecto esportivo. Entretanto, como o clube é dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, entende que pode fazer uma grande venda.

Moscardo diz estar focado no Corinthians

Moscardo tem apenas dez jogos como profissional, mas já é titular do Corinthians. O jogador já disse publicamente que está focado apenas no Timão.

“Pelo destaque e pela minha idade, começam a aparecer esses rumores. Mas depois de tantos anos de Corinthians, estou realizando meu sonho agora, então estou totalmente focado aqui, muito feliz. Tenho um mês e pouco de profissional. Quero jogar aqui com essa torcida maravilhosa. Nas redes sociais, eles pedem: “Não vai embora”. Mas estou tranquilo, estou feliz. Está sendo maravilhoso e eu quero desfrutar muito disto aqui ainda”, disse o jogador.

