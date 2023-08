Roma anuncia contratação de Lukaku

A Roma anunciou a contratação de Lukaku nesta quinta-feira (31). O atacante está atualmente com 30 anos, pertence ao Chelsea e chega por empréstimo no clube italiano até junho de 2024.





As negociações ganharam força na semana passada. Na última segunda-feira (28), representantes foram até Londres para acertar os últimos detalhes do empréstimo. O clube inglês, inclusive, receberá cerca de 5,8 milhões de euros (R$30,8 milhões) pelo centroavante.

Chegada de Lukaku

“A recepção que tive deste clube e de seus torcedores me deixou entusiasmado e me deu ainda mais motivação para dar tudo pelo meu novo time. Como adversário, senti a atmosfera do Estádio Olímpico e o calor do romanista. É bom saber que faço parte disso hoje”, declarou Lukaku na apresentação.

Além da Roma, outros times também estavam interessados no atacante. O centroavante, afinal, ficou próximo de ser anunciado pela Juventus neste ano. O artilheiro, inclusive, também recebeu um proposta de um clube saudita nos últimas semanas.

Lukaku, aliás, tem contrato no Chelsea até junho de 2026 e ainda não disputou nenhum jogo nesta temporada. O atacante teve passagens por times como Inter de Milão, Manchester United e Everton nos últimos anos.

