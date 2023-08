Santos prepara última cartada por Roberto Pereyra

O Santos prepara uma última cartada para tentar contratar o meia Roberto Pereyra. O jogador está livre no mercado após deixar a Udinese, da Itália, e vem conversando com o Peixe há meses. O clube brasileiro entende que a chegada do argentino seria a grande contratação da equipe na temporada.

Por conta disso, o Peixe enviou o dirigente Alexandre Gallo para a Europa e negociar diretamente com o atleta. O Santos está confiante porque acredita ter feito uma ótima proposta financeira, com um contrato muito bom para o jogador de 32 anos, e que nenhum outro clube irá igualar as condições.

Além disso, o Santos se mantém esperançoso já que a janela europeia se encerra nesta sexta-feira (01) e Pereyra não informou sobre nenhuma outra negociação em andamento. O Peixe ainda se preocupa com a janela do futebol árabe, mas entende que o jogador preferiria vir jogar na América do Sul.

Nas últimas semanas, os empresários do argentino acreditam que jogar no Brasil é a melhor opção neste momento para o atleta. Até a família, no início das negociações mais resistente à ideia, já aceitou a possibilidade.

Assim, o principal, e último desafio do Santos, fica por conta de convencer Pereyra a vir para o Brasil. O jogador ainda espera uma boa oferta da Europa, mas está ficando sem tempo. O Peixe tenta convencer o jogador que vai ter uma grande qualidade de vida e ter desafios esportivos se vier para o Alvinegro Praiano.

A carreira de Roberto Pereyra, sonho do Santos

Pereyra iniciou a carreira no River Plate e se transferiu para a Udinese, da Itália, na temporada 2011/2012. Ficou três anos por lá antes do empréstimo para a Juventus. Ao fim da segunda temporada, foi para o Watford, da Inglaterra. Quatro anos depois, retornou à Udinese. Na última temporada, fez cinco gols e sete assistências em 36 jogos.

Aliás, o jogador também defendeu a seleção argentina, integrando os elencos que participaram da Copa América nas edições de 2015 e 2019.

