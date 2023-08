O Palmeiras eliminou o Deportivo Pereira nesta quarta-feira (30), no Allianz Parque, e avançou para a semifinal da Libertadores. Agora, o time de Abel Ferreira terá como adversário o tradicional Boca Juniors. Os times vão se enfrentar nos dias 27 de setembro e 4 de outubro para decidir quem chega à grande final do torneio continental, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Contudo, mesmo com toda a tradição do Boca Juniors, os jornais argentinos enxergam o Palmeiras como o grande favorito para chegar à final. Alguns periódicos classificaram o Verdão como um ”adversário terrível” para os Xeneizes.

O tradicional jornal argentino “Olé” acredita que as equipes farão um jogo histórico e enfatizou os perigos palmeirenses. De acordo com o periódico, o Verdão possui quatro pilares: Weverton, Gustavo Gómez, Rony e Raphael Veiga. Aliás, o meio-campista foi o principal nome analisado pelos argentinos. Eles dizem que o camisa 23 ‘tem um chute forte e uma boa visão de jogo’.

Além disso, o jornal chamou o técnico português Abel Ferreira como “pai da criatura” e destacou que ele fez com que a equipe fosse candidata a diversos títulos.

Já o “Clarín” afirma que o Palmeiras é aquele rival que em 2000 e 2001 ficou marcado na pele dos Xeneizes e também em Juan Román Riquelme. Afinal, o Boca Juniors venceu o Verdão nas duas ocasiões. Contudo, o jornal ressalta que o Verdão é o amplo favorito para o duelo.

Confrontos anteriores entre Palmeiras e Boca Juniors

Este será o quinto duelo entre as equipes no mata-mata. E o time argentino leva vantagem. Nos quatro confrontos anteriores, o Boca Juniors venceu três vezes, enquanto o Palmeiras uma única vez.

O Verdão venceu o primeiro confronto mata-mata da história, nas quartas de final da Copa Mercosul de 1998. Depois disso, os argentinos levaram todas. O Boca venceu o Palmeiras na final da Libertadores de 2000, além das semifinais de 2001 e 2018.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.