Neymar treina e se aproxima de estreia pelo Al-Hilal

Neymar chegou ao Al-Hilal com dores na coxa esquerda e iniciou tratamento logo nos primeiros dias. O atacante, no entanto, conseguiu se recuperar rapidamente da lesão. O astro, inclusive, treinou na noite da última quarta-feira (30).

Jorge Jesus comandou treinos táticos e físicos, em partes divididas do campo. O treinador, afinal, está visando os próximos compromissos do time na temporada. Neymar participou dos exercícios e dos treinamentos com bola. O clube divulgou as imagens da atividade nas redes sociais.

Estreia de Neymar no Al-Hilal

O primeiro jogo do atacante estava previsto para acontecer somente na segunda quinzena de setembro, depois do período da Data Fifa. O craque, contudo, conseguiu se recuperar antes do esperado e, deste modo, retornará aos gramados antes do programado.

O atacante está recuperado da contusão e, possivelmente, estreará nesta sexta-feira (1), na partida entre Al-Hilal e Al-Ittihad, às 15h (Horário de Brasília), pelo Campeonato Saudita. As equipes, por sinal, estão brigando pelas primeiras colocações da competição.

Neymar chegou ao Al-Hilal após disputar cinco temporadas pelo PSG. O atacante viveu momentos conturbados na França e buscava um novo lugar para recomeçar. O contrato do craque no clube saudita é válido por duas temporadas.

A expectativa da CBF é que Neymar estreie, enfim, pelo Al-Hilal nesta sexta-feira (1) e depois tenha condições físicas para jogar nos jogos da Data Fifa. O Brasil, afinal, enfrenta Bolívia e Peru nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente. As partidas são válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

