Santos sofre 26 gols nas últimas 11 partidas e liga alerta

O Santos segue com muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro graças ao momento do sistema defensivo. Afinal, o Peixe já sofreu 34 gols na competição, sendo 26 nas últimas 11 partidas disputadas no torneio nacional. O problema na defesa é algo que nem Paulo Turra e nem Diego Aguirre conseguiram ajustar, desde a saída de Odair Hellmann.

O treinador, que iniciou a temporada no comando do Peixe, foi o último que conseguiu deixar uma partida sem sofrer gols. O embate aconteceu no dia 10 de junho, quando o Santos encarou o Coritiba e empatou sem gols.

Aliás, com Odair Hellmann, o Santos sofreu dez gols em 11 partidas, sendo que em quase a metade dos jogos sob o comando do treinador o Peixe não foi vazado. Contra Atlético-MG (empate em 0 a 0), Bahia (vitória por 3 a 0), Vasco (vitória por 1 a 0), Palmeiras (empate sem gols) e Coritiba (empate sem gols). Média de 0,9 gols sofrido por jogo.

Com a chegada de Paulo Turra, a média de gols sofridos aumentou drasticamente. O Santos sofreu 14 gols em seis jogos, média de 2,3 por partida. Por fim, sob o comando de Diego Aguirre, acabaram sendo sete gols sofridos em três jogos, média de 2,33 por jogo.

Assim, o treinador uruguaio tenta corrigir, as pressas, a defesa do Alvinegro Praiano, para se livrar de vez da possibilidade de um rebaixamento. O Santos volta a entrar em campo contra o América-MG, no domingo (03), fora de casa, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro.

