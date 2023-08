Fluminense aposta na solidez defensiva para avançar na Libertadores

Olímpia e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 21h30, no Estádio Manuel Ferreira (Assunção), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida de ida terminou 2 a 0 para equipe tricolor. Portanto, os comandados de Fernando Diniz entram em campo com uma boa vantagem no Paraguai.

Para serem eliminados da Libertadores no tempo regulamentar, os jogadores tricolores precisam sofrer três gols da equipe paraguaia em Assunção. No entanto, Fernando Diniz vem conseguindo construir uma defesa relativamente sólida nesta temporada.

Defesa do Fluminense

A equipe tricolor, afinal, não sofre três gols em um mesmo jogo há quatro meses. A última vez foi no dia 29 de abril, na derrota sofrida pelo Fortaleza por 4 a 2 no Castelão. Após este confronto, os comandados de Fernando Diniz não levaram mais do que dois tentos em uma única partida.

O Fluminense, inclusive, não sofreu mais de dois gols em nenhum jogo desta Libertadores. Caso estes números sejam mantidos nesta quinta-feira (31), os jogadores tricolores precisarão de apenas um tento favorável para encaminhar mais uma classificação na competição.

O Olímpia, por outro lado, não é um adversário nada fácil. A equipe paraguaia, afinal, fez três gols no Flamengo em Assunção e costuma ser um time bem efetivo quando atua dentro de casa. Portanto, os defensores tricolores terão que entrar concentrados para não serem vazados no Paraguai.

Assim, Fernando Diniz deposita fé na solidez de Nino e Felipe Melo para conseguir uma classificação marcante na história do clube. A dupla, afinal, vem protagonizando atuações seguras ao longo da campanha tricolor na Libertadores.

Caso Olímpia vença por dois gols de diferença, será tudo decidido nas penalidades. Portanto, Fernando Diniz vem treinando cobranças nos últimos dias. O treinador, assim, aposta no protagonismo de Fábio e na qualidade dos batedores em caso de uma eventual disputa por pênaltis.

O Fluminense não se classifica para semifinal da Libertadores desde 2008, quando perdeu na decisão para LDU. O clube, desde então, não vem conseguido realizar campanhas competitivas na competição. A expectativa, no entanto, é que os jogadores tricolores consigam chegar na sonhada “Glória Eterna” este ano.

