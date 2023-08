Definidos os grupos para a Liga dos Campeões 2023/2024

A UEFA definiu, nesta quinta-feira (31) os grupos da edição 2023/2024 da Liga dos Campeões da Europa. Através de sorteio, as 32 equipes foram dispostas em oito grupos e jogam entre si em ida e volta a partir do próximo dia 19 de setembro. O atual campeão, Manchester City, caiu no Grupo G, com o RB Leipzig, que eliminou nas oitavas de final da última edição, além de Estrela Vermelha e Young Boys.

O Grupo A terá, na mesma chave, os tradicionais Bayern de Munique e Manchester United, que aliás já fizeram a final da competição, em 1999. Mas o ‘Grupo da Morte’ parece ser mesmo o F, com Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Já o Real Madrid ficou no Grupo C, ao lado do Napoli, do Braga e do estreante Union Berlin.

As novidades para esta temporada ficam por conta do Union Berlin, em sua primeira Champions, e do Royal Antwerp, da Bélgica, que não jogava o campeonato desde 1958. Assim, a finalíssima da competição está marcada para acontecer em 1º de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.

CONFIRA OS GRUPOS DA LIGA DOS CAMPEÕES

A: Bayern de Munique, Manchester United, Copenhague e Galatasaray.

B: Sevilla, Arsenal, PSV e Lens.

C: Napoli, Real Madrid, Braga e Union Berlin.

D: Benfica, Internazionale, RB Salzburg e Real Sociedad.

E: Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio e Celtic.

F: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle.

G: Manchester City, RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys.

H: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp.

