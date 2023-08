Pep Guardiola é eleito o melhor treinador da Europa

O técnico Pep Guardiola foi eleito nesta quinta-feira (31), o melhor treinador da Europa de 2023. O treinador desbancou Simone Inzaghi, da Inter de Milão, e Luciano Spalletti, do Napoli, para ficar com o prêmio. Além disso, o espanhol teve uma temporada praticamente perfeita no Manchester City. Aliás, a premiação aconteceu na sede da UEFA, durante o sorteio da fase de grupos da Champions League.

O treinador venceu a FA Cup, a Premier League e a Champions League com o Manchester City na temporada passada. A expressiva e histórica tríplice coroa já colocava o espanhol à frente dos concorrentes. Mesmo com o grande trabalho dos italianos, o troféu ficou mesmo com Pep Guardiola.

Inzaghi ficou em segundo lugar após conduzir a Inter de Milão ao vice-campeonato da Champions League. O time italiano ficou apenas na terceira colocação na Serie A Italiana, mas venceu a Copa da Itália e teve uma grande temporada.

Em terceiro lugar ficou Luciano Spalletti também se destacou na Terra da Bota na época 2022/23. No calendário passado, o treinador comandou um Napoli arrasador que acabou com um jejum de 33 anos e conquistou o Campeonato Italiano.

