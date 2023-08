Aitana Bonmatí vence prêmio de melhor jogadora da Europa

A meio-campista Aitana Bonmatí foi eleita nesta quinta-feira (31), a melhor jogadora da Europa em 2023. Em evento na sede da Uefa, que também realizou o sorteio dos grupos da Champions League, a espanhola recebeu o prêmio, após desbancar a compatriota Olga Carmona e a australiana Sam Kerr na premiação.

Ela acabou sendo eleita melhor jogadora da Copa do Mundo de 2023. Além disso, a meio-campista espanhola conquistou tudo o que poderia conquistar no futebol feminino aos 25 anos de idade. Além do título mundial inédito pela Espanha, onde foi protagonista e ditou o ritmo do time campeão, a jogadora do Barcelona vem de uma temporada brilhante no clube catalão.

Ela foi o principal destaque do time que venceu a Liga dos Campeões na temporada 2022/2023. Com oito assistência e cinco gols ao longo do torneio, ela ganhou o prêmio de melhor jogadora da competição também. Na última semana, chegou a ganhar elogios de Pep Guardiola que a classificou como a “Iniesta do futebol feminino”.

Contudo, suas concorrentes também tinham currículo para receber o prêmio. Sam Kerr foi o grande nome da seleção australiana na Copa do Mundo. Além disso, sua compatriota, Olga Carmona, entrou para a história ao marcar o gol do título da Espanha, no Mundial.

Agora, Aitana Bonmatí sonha com o único troféu individual que lhe falta. Afinal, ainda lhe resta o título de melhor jogadora do mundo.

