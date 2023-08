Haaland é eleito o melhor jogador da Uefa na temporada 2021/22

O norueguês Haaland recebeu o prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2022/2023. O resultado saiu nesta quinta-feira (31), no Fórum Grimaldi, em Mônaco, durante o sorteio da fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. O jogador do Manchester City concorreu com o belga De Bruyne, seu companheiro de City, e com o argentino Messi, hoje no Inter Miami (disputou a última temporada pelo PSG).

“Claro que me sinto bem. O que mais posso dizer? Ganhei a tripla aos 22 anos e estou vivendo um sonho. Era o meu sonho quando era jovem, então poder fazer isso com meus companheiros de equipe é, claro, algo especial . Eu estou realmente feliz”, disse Haaland após receber o prêmio.

A temporada 2022/2023 de Haaland impressiona. Afinal, o atacante de 23 anos marcou 52 gols, se tornando o grande nome do Manchester City no título da Liga dos Campeões. No torneio, aliás, marcou 12 gols em 11 jogos, além de distribuir uma assistência. Em 35 jogos que disputou da Premier League, ele marcou incríveis 36 gols.

Aliás, além do prêmio da Uefa, Haaland também recebeu a premiação da Associação de Futebolistas Profissionais (PFA, na sigla em inglês), de melhor jogador da Premier League da última temporada. Artilheiro da competição, ele concorreu com De Bruyne e Stones, do City, Odegaard e Saka, do Arsenal, e Kane, ex-Tottenham (atualmente no Bayern de Munique), também estiveram na disputa.

