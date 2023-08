Vasco solicita Nilton Santos ao Botafogo para mandar clássico contra o Flu

Proibido pela Justiça de receber público em São Januário por tempo indeterminado, o Vasco solicitou ao Botafogo o Estádio Nilton Santos para o clássico contra o Fluminense, no próximo dia 16 de setembro. Os clubes dialogam sobre valores e logística, e um acordo deve sair em breve.

No mesmo dia, também pela 23a rodada do Brasileirão, o Glorioso enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Portanto, não haverá choque de datas. A única questão que incomoda o Vasco é a falta de costuma com o gramado sintético.

O Maracanã, principal opção cruz-maltina no Rio, está fechado para reparos no gramado. Por outro lado, há a opção de levar a partida para outro Estado, como o Mané Garrincha, de Brasília, ou o Estádio Kléber Andrade, em Cariacica-ES. Mas a diretoria reluta em ter que viajar.

DECISÃO JUDICIAL CAUSA REVOLTA

Na tarde de quarta-feira, a Justiça do Rio decidiu, por 2 votos a 1, manter a interdição de São Januário para partidas com público. A alegação é que a estrutura de acessos e a região do estádio não oferecem segurança necessária. Tudo isso, aliás, começou com os incidentes na derrota para o Goiás, em 22 de junho, quando alguns torcedores atiraram sinalizadores no campo e entraram em confronto com a PM do lado de fora.

